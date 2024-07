Consumir 30 gramos diarios de fibra reduce el riesgo de diabetes, depresión y obesidad

Esta investigadora ha recordado que la fibra es una parte de los alimentos de origen vegetal que, a diferencia de los nutrientes, no absorbemos en el estómago ni en el intestino delgado, por eso llega al intestino grueso y se asocia a todos estos efectos positivos. Hay dos tipos principales de fibra: la soluble, presente sobre todo en frutas y legumbres , y la insoluble, presente en verduras y cereales integrales . Son complementarias y ambas fundamentales.

Además, a través del eje intestino-cerebro, cada vez hay más evidencias sobre su papel para reducir el riesgo de depresión y a la hora de mejorar la calidad del sueño, considerando también otros múltiples factores. "La fibra es la gran olvidada en nutrición, sigue siendo un patito feo que solo se suele relacionar con la reducción del estreñimiento. Que alguien no esté estreñido, no significa necesariamente que esté consumiendo la suficiente fibra, sino que puede que su intestino se haya acostumbrado a unas condiciones no óptimas", ha aclarado.