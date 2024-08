"Lamentamos no poder atenderles como se merecen": la falta de médicos se agudiza en verano, con alerta en comunidades como Navarra

En uno de ellos, como indica el cartel, faltan tres. Por ello piden "perdón" , porque no van a poder atender a los pacientes como ellos se merecen . En total son unos 250 médicos los que faltan en la Comunidad Foral, quienes están siendo sustituidos por compañeros que alargan jornadas y que no pueden cogerse vacaciones.

Los centros de salud de Pamplona registran problemas: "No hay suficiente gente para que te atiendan". Hartos de que no se sustituyan las vacaciones, en muchos ambulatorios navarros denuncian con los citados carteles que faltan facultativos: "Hay días que pone que faltan tres, otros cuatro y no hay sustitutos", cuentan los ciudadanos.