Tomar gazpacho durante el embarazo: lo que debes tener en cuenta para no correr riesgos

En verano apetece tomar gazpacho fresquito para combatir las altas temperaturas. Pero no siempre es buena idea . Durante el embarazo hay que tener en cuenta algunas consideraciones para no correr riesgos, tanto si se trata de gazpacho casero, como si hablamos de las opciones listas para consumir.

En el mercado podemos encontrar muchas marcas de gazpacho donde no se indica el tipo de tratamiento que se ha aplicado. En estos casos puede servirnos como pista la forma de almacenamiento: si no necesita frío, se ha aplicado un tratamiento intenso y el producto es seguro. Si se vende en la zona de refrigerados y no se especifica que es un producto no pasteurizado, lo más probable es que haya sido pasteurizado. Pero en caso de duda, lo más prudente es contactar con el fabricante.