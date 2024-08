Fumar sólo 1 o 2 cigarrillos al día antes o durante el embarazo ya resulta perjudicial para el bebé

Sí, fumar solo uno o dos cigarrillos al día antes o durante el embarazo también es perjudicial para la salud ya que se asocia de forma significativa a problemas graves de salud en el recién nacido , según un estudio publicado en revista 'Journal of Epidemiology & Community Health'.

Las muertes y los problemas de salud graves entre los recién nacidos han disminuido considerablemente, en gran parte gracias a las mejoras en la atención a la maternidad . Sin embargo, el ingreso en una unidad de cuidados intensivos neonatales no es infrecuente, a lo que hay que añadir los déficits de desarrollo neurológico que pueden persistir en la edad adulta, señalan los investigadores.

Pero se sabe menos si el momento y la intensidad del consumo de cigarrillos por parte de la madre pueden afectar al recién nacido. Esto es importante porque muchas mujeres creen que no pasa nada por fumar cigarrillos antes de la concepción o en los tres primeros meses de embarazo, o que fumar poco es poco perjudicial, señalan los investigadores.

Las mujeres fumadoras presentaban más factores de riesgo de problemas de salud neonatal: tendían a ser más jóvenes, blancas no hispanas, solteras y obesas, y a tener un nivel educativo bajo, más partos previos y menos asistencias a la atención prenatal.

En cuanto al momento, las mujeres que fumaban sólo antes del embarazo o sólo durante el primer, segundo o tercer trimestre tenían más probabilidades de que su recién nacido sufriera más de un problema de salud importante que las mujeres que no fumaban en ningún momento.

No obstante, concluyen que sus hallazgos sugieren "que no existe un periodo seguro ni un nivel seguro de consumo de cigarrillos poco antes o durante el embarazo" y "vuelven a insistir en la necesidad de prevenir el inicio del tabaquismo en los no fumadores y de promover el abandono del hábito en los fumadores".