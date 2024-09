Antonio García, diagnosticado de alzhéimer con 58 años, tras una década: “Sigo aquí haciendo una vida prácticamente normal”

Antonio García, que fue diagnosticado de alzhéimer con 58 años, comparte su experiencia en la fase inicial de la enfermedad con José Antonio Guirado Toledo

El 9 por ciento de los casos que se diagnostican de alzhéimer son menores de 65 años, según la Organización Mundial de la Salud

Este 21 de septiembre es el Día Mundial del Alzheimer, una terrible enfermedad que afecta a más de un millón de personas en España. En el 70 por ciento de los casos es la principal causa de demencia. La campaña ‘12 Meses 12 Causas’ de Mediaset une fuerzas con la Fundación Reina Sofía (CAFRS) y la Confederación Española de Alzheimer y otras demencias (CEAFA) no solo para alentar y mejorar la investigación, sino también poner foco en los cuidadores.

El 9 por ciento de los casos que se diagnostican de alzhéimer son menores de 65 años, según la Organización Mundial de la Salud. Es el caso de Antonio García, que fue diagnosticado con 58 años. Hoy comparte su experiencia en la fase inicial de la enfermedad con José Antonio Guirado Toledo, diagnosticado el año pasado.

"Yo particularmente soy muy consciente de que cualquier día, cualquier fecha, voy a perder la capacidad de reconocer a las personas o de hacer cosas y demás. Soy totalmente consciente y eso es muy importante. Al alzhéimer no hay que temerle, igual que a muchas enfermedades. Lo que hay que ver es medios para que nos puedan tener con esta capacidad el mayor tiempo posible. Que no nos dejen abandonados. De hecho, yo ya llevo prácticamente 10 años y todavía estoy así", cuenta García.

"Me llevé un palo muy fuerte"

"Me diagnosticaron el año pasado alzhéimer. Noto que se me olvidan algunas cosas, se me van", explica Guirado Toledo.

"Cuando a mí me dieron el diagnóstico, Antonio, yo me llevé un palo muy fuerte porque yo no me lo esperaba. Yo todavía tenía a mis hijos a mi cargo, estaba mi madre, que también tenía alzhéimer y era su cuidador. Los primeros años fueron muy duros", recuerda García.

Guirado Toledo destaca que "arrastras a otras personas: mujer, hijos… para ellos es un sacrificio". Él era policía local y trabajaba con los enfermos de alzhéimer. “Eso me hizo que fuera más receptivo” y a saber llevar mejor los síntomas.

En el caso de García, destaca, que al principio se "desorientaba, cosa que he ido solucionando. ¿Los nombres se me olvidan? Pues le cambio el nombre a cualquiera. No pasa nada".

Además, hace hincapié en la detección temprana para ralentizar la evolución. “30 años antes de que salgan los síntomas ya se puede diagnosticar. Hay pruebas, hay muchas cosas por hacer y dar esta imagen de que yo después de 10 años, con un diagnóstico precoz sigo aquí haciendo una vida prácticamente normal como tú o como cualquier otra persona y que tú lo puedas seguir haciendo durante 20 años más, Antonio”, la expresa a su compañero.

Para eso, apostar por la investigación es clave.

