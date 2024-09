El Ministerio de Sanidad ha sacado este lunes a consulta pública el proyecto de real decreto para regular el uso terapéutico del cannabis . La norma busca facilitar el acceso de los preparados a "determinados pacientes en los que los medicamentos autorizados no han sido eficaces".

Las fórmulas magistrales tipificadas se usarán cuando no existan medicamentos autorizados o estos no se ajusten a las necesidades del paciente. La prescripción se limita a médicos especialistas que traten las indicaciones detalladas en la monografía. Se debe justificar el tratamiento en la historia clínica e informar al paciente sobre la evidencia clínica, beneficios y riesgos. El médico debe evaluar periódicamente la utilidad y seguridad del tratamiento y considerar su cese si no hay beneficio o la relación beneficio-riesgo es desfavorable.