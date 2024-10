Una mala reseña sobre una camarera abre el debate sobre la salud mental: "Ese día tenía ansiedad"

La propia camarera ha sido la que ha reaccionado a sus palabras, explicando cuál era su estado de ánimo aquel día: "Quería compartir algo que me acaba de pasar. Llevo de nuevo varios días con crisis de ansiedad y trabajo de tarde . Ayer trabajando como era obvio venía triste, cansada y sin ganas ninguna y aún así mantuve mi posición en el trabajo. Hoy he recibido esto y he llegado a la conclusión de que juzgamos muy rápido a las personas sin saber cómo le podría sentar o cómo podía estar esa persona. Juzgamos sin preguntar, sin saber", ha dicho, abriendo una reflexión sobre los prejuicios de las personas, sobre todo, si se trabaja cara al público.

"A mí, después del día de ayer, leer esto me remató el día, y no por el tipo de mensaje sino porque no nos podemos permitir faltar a trabajar por crisis de ansiedad (que debería) sino porque una persona, que es la primera vez que viene (que no me conoce) me ha juzgado (en mi trabajo). "¿Por qué? Es lo único que me gustaría saber... Por favor cuiden su salud mental y no juzguen a las personas", ha sido su conclusión.