El miedo de los famosos portadores del VIH a reconocerlo públicamente: "No quiero ser rechazado ni discriminado"

Hay problemas de salud que se silencian para no ser estigmatizados. Es el caso de los portadores del VIH , hay muy pocos casos de personas públicas, ninguna en España, que hablen abiertamente de su situación. Hacerlo, según muchas asociaciones, normalizaría la vida de los afectados en nuestro país, que ronda entre 140.000 y 170.000 personas.

Un famosos portador del virus VIH prefiere no mostrar la cara y ocultarse tras una máscara para simbolizar el silencio: "El miedo al rechazo y a la discriminación". Así se siente esta persona que prefiere no contar quién es por miedo a perder trabajos, no ser acogido en la sociedad como el resto de personas o ser el centro de atención por miedo a contraer la enfermedad.