9 de cada 10 personas sufren estrés en Navidad: consejos para reducir el impacto

La fuente de todos los males no es el estrés en sí sino lo que provoca en nuestro organismo: un aumento del cortisol. Conocido como la hormona del estrés, el cortisol tiene numerosas funciones y no podríamos vivir sin él. Sobre todo, es vital para nuestra supervivencia, ya que nos mantiene en alerta ante amenazas percibidas. Lo peligroso es mantener una ‘situación de amenaza constante’ porque nos “intoxicamos” de la hormona. Y eso no solo se manifiesta en una ansiedad y malestar general sino de forma tangible, por ejemplo, en la caída del pelo. Hay estudios que confirman que los altos niveles de cortisol afectan el funcionamiento de los folículos pilosos.