Claudia es una de las protagonsitas de la campaña '12 meses, 12 causas' tras demostrar que su discapacidad no supuso ningún impedimento para estudiar psicología y ayudar a quienes lo más lo necesita.

Ahora, entre otras cosas, Claudia da charlas en empresas para transmitirle los valores que va a hacer mejorar la gestión de sus equipos y cómo pueden progresar: "Si queréis ser competitivos, tenéis que incluir". Además, en las formaciones con empresas que realiza donde desmontado todos los estereotipos, la experta sólo pide una cosa: " Poned el foco en las capacidades de las personas, no en las discapacidades".

Claudia es graduada en Psicología, ha realizado un máster y acaba de terminar un programa de desarrollo directivo en una escuea de negocios. Unos logros de los que la protagonista se siente orgullosa: "Me ha servido para demostrar a los que creen que no puedo por mi falta de movilidad, que no solo puedo tener resultados excelentes, sino que lo hago con mucha pasión".