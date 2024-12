Estos días navideños en los que todo gira alrededor de mesas llenas de alimentos durante muchos días seguidos, junto con la invitación de familiares que no son los del día a día, puede convierte en una auténtica pesadilla para personas con trastornos de la conducta alimentaria (TCA).

"Durante estas fechas, las personas con TCA se ven obligadas a lidiar con grandes comilonas junto a familiares con los que no conviven habitualmente, quienes pueden hacer comentarios inapropiados difíciles de manejar. Esto alimenta su miedo a engordar y a perder el control", explica Bàrbara Alcaide, responsable del servicio de atención a las familias de la Asociación Contra la Anorexia y la Bulimia (ACAB).

Las familias también enfrentan sus propios desafíos . "Suelen sentirse aturdidas y temen que las tensiones navideñas provoquen una recaída en la persona afectada, sin saber cómo actuar en ese caso", apunta Alcaide en una entrevista para la web de Informativos Telecinco. "Muchas no saben si es mejor organizar reuniones más íntimas o adaptar los menús para reducir la presión en estas fechas".

Según Alcaide, la manera de afrontar la Navidad depende de si la persona con TCA está en tratamiento, en qué etapa se encuentra y si cuenta con pautas claras de los profesionales que la atienden. " Cuando no hay indicaciones concretas, las familias suelen experimentar una mayor sensación de angustia ", señala.

El paso fundamental para Alcaide es planificar . "No podemos llegar al 24 o 31 de diciembre por la noche y no haber tenido una serie de cuestiones en cuenta. La improvisación es muy mala compañera en estos casos", detalla. Recomienda acordar con la persona afectada aspectos como el lugar de la celebración, los asistentes y los platos que se servirán, para disminuir su ansiedad y temor.

"Además, solemos explicarles a las familias que estos días son muy complicados, por lo que se debe evitar situaciones altamente estresantes y centrarse en ofrecer apoyo y acompañamiento a la persona afectada, sin exigir cosas que son difíciles para ellos. El objetivo debe ser disfrutar de la compañía, no centrarse en la cantidad de comida que han ingerido" , subraya.

Otro reto común son los comentarios inapropiados sobre la comida o el aspecto físico. "A menudo, los familiares no son conscientes del problema o no se les ha informado, lo que puede dar lugar a comentarios desafortunados", señala Alcaide. En un clima de confianza, recomienda hablar previamente con los asistentes para pedirles que eviten este tipo de observaciones. Sin embargo, si esto no es posible, "es importante estar preparado para desviar la situación sin generar conflictos".