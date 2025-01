La cúrcuma es una planta de la familia del jengibre que se utiliza desde hace miles de años en la gastronomía como especia o c olorante alimentario y de su tallo se extrae uno de los principales ingredientes del curry. Anteriores investigaciones ya habían analizado sus propiedades antioxidantes y antiinflamatorias.

El estudio de la UOC, publicado en 'Journal of the International Society of Sports Nutrition', ha revelado nuevos beneficios de esta sustancia. "El consumo moderado de curcumina dentro del rango de dosis establecido posejercicio ayuda a mejorar y acelerar la recuperación muscular", ha destacado Vasile, quien ha recomendado la supervisión de un profesional en todo momento.