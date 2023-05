Luis Avial, el experto que colabora con Antonio del Castillo: "Estamos convencidos de que Marta está en Majaloba"

"Estamos convencidos de que Marta está en Majaloba ". El que habla así de categórico es Luis Avial , director técnico de Falcon High Tech , que colabora con Antonio del Castillo . ¿Está más cerca el día en el que el padre de la joven sevillana encuentre a su hija? Han pasado más de 14 años desde el asesinato y no hay novedades de su paradero, pero durante los últimos meses sospecha de una zona cercana a la ciudad de Sevilla y al municipio de La Rinconada . Se trata del área de Majaloba , un salón de bodas. Él no se rinde y está convencido de que ese es el lugar que describió Miguel Carcaño en la séptima y última versión que dio de los hechos, en 2013.

Luis Avial ha puesto a disposición del padre de Marta de Castillo drones y cámaras infrarrojas , así como otros dispositivos de alta tecnología. El experto atiende a Informativos Telecinco y habla sobre su actividad en el terreno de Majaloba y otras cuestiones de interés, como los datos del clonado del teléfono del criminal , a cargo de Lazarus Technology , de los que no hay noticias.

Avial no es un profesional cualquiera. Lleva 13 víctimas de crimen detectadas y ha recibido cinco condecoraciones policiales. Además, tiene una amplia experiencia ; ha colaborado en casos como el de los pequeños Ruth y José Bretón, en Córdoba, o el de Anna y Olivia, en Tenerife. Él, como Antonio del Castillo, cree que ha dado con la zona en la que se encuentra Marta: "Empecé a trabajar con la policía en 2013, y después después de 10 años, 14 desde el asesinato, es el sitio que más me convence . Mi sensación es que siempre ha estado ahí enterrada, en un punto de la carretera entre Sevilla y La Rinconada".

El padre de Marta del Castillo también está seguro. Tanto, que Luis no descarta que detrás de esta seguridad esté alguna última confesión de Miguel Carcaño , aunque claro, eso no lo puede afirmar. Ahora, ambos persiguen una " señal de identidad ". Se encuentran en una primera fase de las tres para completar el proceso. Eso sí, en caso de detectar información de interés, Avial daría parte a las autoridades, si lo autoriza el progenitor. Ante las preguntas de qué es lo que hacen en ese terreno, el experto explica que es "relativamente sencillo" y lo resume en unos sencillos puntos:

Por ahora, la zona se ha sobrevolado con drones y cámaras infrarrojas: "En un tiempo sabremos si seguimos ahí o descartamos", ha comentado el padre de la joven sevillana en redes sociales, donde ha recalcado también que no cuenta con la ayuda del Cuerpo Nacional de Policía (CNP). Y es que se mantiene una causa abierta para buscar a Marta, pero lo s agentes descartaron por el momento realizar excavaciones en el lugar que indicaba y los alrededores.

El pasado mes de marzo , cuando se habló de este terreno, se informó de que Antonio debía conseguir el permiso de los dueños de la finca para poder investigar. Según Avial, ya están colaborando: "El propietario lo ha autorizado y parece ser que, digamos, autorizará a pasar el georradar próximamente, porque eso no hace ningún daño. Otra cosa es que haya mucho cultivo y tengamos que esperar a que se recoja la cosecha", apunta el director técnico de Falcon High Tech.

Avial tiene la esperanza de que, en caso de que den con la " señal de identidad ", Antonio no tenga que excavar por su cuenta, más que nada porque se podrían destruir pruebas . El experto confía en que en ese escenario las autoridades actuarán en consecuencia. Está seguro de que, una vez aporten información de interés sobre el caso, acudirán a su llamada.

Avial está trabajando con los datos que maneja Antonio . Han estado en el lugar de día y de noche y le encaja con los datos que aportó Miguel Carcaño en la última versión; está muy aislado, de madrugada no se ve nada y si se ven palmeras, luces y otros detalles que aportaba el condenado.

De contar con los datos conseguidos por Lazarus Technology , se podría ver si coincide esa nueva información con las sospechas que tiene Antonio en la zona de Majaloba o si hay que buscar en otra zona: "Nunca entenderé por qué no analizaron el móvil de las otras personas que fueron investigadas, pero con un teléfono de 2009 lo veía y lo veo complicado, no son como los dispositivos de ahora. Seguimos a la espera , pero con que ese teléfono -de Carcaño- marque un área general, ya valdría", destaca el experto.

"Porque si tienes el área, que no marca Cádiz o Camas, sino que marca la zona cercana a La Rinconada, ya tienes dónde buscar. Es buscar una aguja en un pajar, pero ya puedes ponerte con ello. A lo mejor hay un poco de suerte y no es necesario tener esos datos", sentencia Avial, que sí, que tiene la esperanza de desvelar el misterio de Marta del Castillo. Su padre, tras años de batalla, no está solo en este nuevo intento.