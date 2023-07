Muere Marta Chávarri a sus 62 años: su cadáver lo ha encontrado la asistenta en su casa de Madrid

Según ha comentado Paloma Barrientos en 'El Programa de AR', dado que, en estos últimos años, Marta Chávarri "había tenido depresión, no se tenía cierta información sobre la causa de su muerte. Me dicen que ha fallecido por un infarto cerebral, desde hace unos días Marta Chávarri fuertes dolores de cabeza ".

Tras su recuperación física, Chávarri fue diagnosticada de depresión. No obstante, ella misma comentaba en una entrevista con 'Vanitatis' cómo estaba siendo su evolución y en qué punto se encontraba: "Estoy feliz y tranquila con mi vida. Me dedico a pintar y a estar con la gente que quiero. He dejado de preocuparme por cosas que no son importantes para mí".