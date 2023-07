"Marta Chávarri ha muerto por un infarto cerebral, la misma enfermedad que su madre", según Paloma Barrientos

Ana Rosa es informada en riguroso directo por Pepe del Real sobre el fallecimiento de Marta Chávarri y no puede evitar reaccionar: "Era muy joven, acababa de ser abuela... nuestro pésame a su hijo Ávaro Falcó". Además, la periodista comenta: "N o sabemos si ha tenido un problema cardiaco, si tenía elguna enfermedad... le ha debido ocurrir algo sola en su casa y le ha encontrado la persona que trabaja".

La periodista toma la palabra en directo para informar de todos los detalles y contar la última hora sobre el fallecimiento de Marta Chávarri: "Sobre las 10 de la mañnaa me llamó un amigo muy íntimo que me confirmaba la noticia, para mí ha sido muy triste porque he tenido mucho trato con ella..."