El desolador mensaje del padre de Edwin Arrieta, la víctima de Daniel Sancho: "Él lo era todo en esta casa"

Estas palabras no han logrado paliar el dolor del padre de Edwin Arrieta. "Mi diosito nos va a dar resistencia para aguantar este golpe. Imagínate, estoy destruido porque yo pienso que mi hijo lo era todo. Él lo era todo en esta casa. Los mensajes le llegaban y tampoco me los respondía y ahí fue cuando mi corazón... ¡No hombre, qué va! ¿Qué le pasará a mi hijo? Y ahí fue cuando me puse mal. No, no... que se haga justicia para ver si me lo pueden aunque sea mandar así... Eso es fuerte", comentaba completamente desolado el padre de la víctima al programa de Cuatro.