Una joven israelí, testigo de las últimas horas en libertad de Daniel Sancho tras matar a Edwin Arrieta

Hablamos de una joven con la que estuvo el acusado antes de denunciar la desaparición del cirujano. Ella no ha querido hablar directamente, pero sí su entorno. La chica con la que estuvo Sancho en sus últimas horas en libertad es de Israel y tiene 26 años. Todavía sigue en la isla, en la playa de Koh Samui. Esta joven y Daniel Sancho se conocieron en la mañana del jueves 3 de agosto , un día despues de que el acusado hubiera asesinado y descuartizado a Edwin Arrieta -al que habría asesinado supuestamente por 'celos' y del que percibía, según medios locales, unos 300.000 euros anuales-.

Ambos flirtearon, pasaron el día juntos , fueron a pasear en kayak, por la noche cenaron juntos y cuando se dirigían al hotel de ella, él decidió parar en la comisaría y denunciar la desaparición del cirujano colombiano . La testigo asegura que no sabía nada hasta ese momento, que se asustó muchísimo, que estuvo horas esperándolo en comisaría y que finalmente se fue sola con un policía que decidió acompañarla hasta su hotel.

Daniel Sancho hizó la ultima incursión en el mar con los restos de Edwin supuestamente a las 06:00 horas de la mañana del jueves. Cuando terminó, se fue con unas amigas que conoció el día anterior. Esa misma tarde, de camino a la fiesta de la luna llena , " contó que uno de sus amigos estaba desaparecido y quería contar a la policía que alguien estaba desaparecido", ha explicado una persona del entorno de la joven israelí. Él ya no salió de la comisaría.

"Ella dijo: 'Él me ha dejado en el cuartel de policía, él ha entrado y un policía me ha dejado de vuelta en casa'. Nadie entiende qué ha pasado", ha agregado la misma fuente. El español de 29 años no había ido a denunciar espontáneamente. La hermana de Edwin y una amiga le escribieron. Lo localizaron por redes sociales y le dijeron que sabían que estaban juntos y que habían hablado con el consulado y con la policía.