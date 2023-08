Según recoge la revista Semana , Vicente Cacho, representante de la Embajada española en el país y encargado de acompañar a la madre de Daniel a la cárcel, ha asegurado que el español "se ha mantenido fuerte " pese a ver a su madre tras haber confesado el crimen: "No ha llorado, se ha mantenido fuerte. Daniel es una persona fuerte y entera", sentenciaba.

Unas declaraciones que no han superado el minuto y medio y en las que Silvia, en primer lugar, ha agradecido "la empatía " que han mostraron con ella los medios de comunicación, ya que los reporteros decidieron no hacerle ninguna pregunta en su primera visita a su hijo, respetando su silencio en este doloroso trance.

Y es que, como ha reconocido, no es fácil para ella hablar ante las cámaras porque "no soy mediática, no tengo ningún interés en salir en televisión ni nada. Creo que lo sabéis y agradezco y respeto muchísimo la empatía que estáis mostrando".