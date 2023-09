Los tres hermanos secuestrados por sus padres en Madrid se encuentran "bien" y ya han vuelto al colegio

Los tres hermanos menores secuestrados por sus padres en Madrid ya han vuelto al colegio y se encuentran "bien"

Los padres agredieron a los agentes y prendieron fuego a un colchón cuando fueron detenidos por el secuestro de sus propios hijos

Los tres hermanos secuestrados por sus padres en Madrid estaban escondidos en un armario

Los tres menores tutelados que fueron secuestrados por sus padres se encuentran en su centro de acogida de la Comunidad de Madrid y “están bien, ya están yendo al colegio y han recuperado sus actividades”, según ha explicado la consejera de Familia y Políticas Sociales, Ana Dávila.

En declaraciones a los medios, la consejera ha recordado que el pasado 27 de agosto el padre de estos tres niños de 9, 4 y 2 años tenía que dejar a los menores en el centro de acogida, pero no fueron entregados.

Los tres hermanos secuestrados "se encuentran bien"

Esa misma noche, ha añadido Dávila, desde el centro “se denunció a la Policía Nacional y ya han sido incorporados a su actividad y se encuentran bien”.

La Policía Municipal de Madrid y la Policía Nacional rescataron este martes a los tres menores que han estado secuestrados durante tres semanas por sus propios padres, quienes han sido detenidos por un presunto delito de sustracción de menores al no devolver a los niños al centro donde vivían tras una visita.

La violenta detención de los padres

Los niños permanecieron hasta esta semana en un domicilio de la calle Antonio Antoranz, en el distrito madrileño de Carabanchel, han informado a EFE fuentes policiales.

Los padres de los tres menores tutelados rescatados este martes por parte de la Policía Municipal de Madrid y la Policía Nacional "lanzaron" a un perro para que atacara a los agentes en el momento en el que entendieron que se encontraban amenazados, ha informado este jueves la vicealcaldesa de Madrid y delegada de Seguridad y Emergencias, Inma Sanz.

El padre de los menores rompe su silencio en Telecinco

Por su parte, el padre de los pequeños ha concedido unas declaraciones al programa 'Vamos a Ver' y ha dejado claro que está dispuesto a hacer lo que sea para recuperar a sus hijos, al tiempo que se enfrenta a una acusación de sustracción de menores, incendio provocado y atentado contra la autoridad.

En declaraciones a al programa de Mediaset el hombre ha explicado el motivo por el que no los devolvió al centro en el que estaban: “Mi hija me dijo que le pegaban, la castigaban, no le daban bien de comer y estaba llena de piojos”, aseguraba.

“Yo tengo mi tutela activa y no los devolví porque tengo derecho. Llamé al centro y les dije que los niños no iban a volver, que se quedaban conmigo. Ellos me dijeron que no pasaba nada y les estuve llamando todos los días para contar cómo estaban mis hijos”, añadía.

Él defiende que tenía la tutela y acusa directamente a la Administración: “Me los ha robado. Me han secuestrado a mis niños y quiero que me los devuelvan (..) Yo tengo mi tutela activa y a mis hijos no les ha faltado de nada conmigo”, decía.