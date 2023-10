El incendio de las discotecas Teatre y Fonda en Murcia: declaraciones cruzadas y una orden clave que nunca se ejecutó

Fuera de ellas, se dirimen las responsabilidades tras el terrible incendio y se analizan los errores cometidos y por qué las discotecas han continuado con su actividad durante todo este tiempo pese a que se envió una orden de cese y de “ precinto ”, –incluso “ forzoso ”–, si no se producía, como recoge La Verdad de Murcia.

Pero no solo eso, porque tal orden, impulsada por el exconcejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Murcia, Andrés Guerrero (PSOE), no solo no fue ejecutada, sino que continuaron funcionando y además recibieron otras inspecciones durante todo el tiempo posterior, llegando a recibir informes favorables, lo que según fuentes municipales citadas por el mencionado medio sería un sinsentido, destacando que, en primer lugar, deberían haber cesado su actividad porque la clausura era firme tras agotar los posibles recursos.