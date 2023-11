¿Por qué mataron a Asunta Basterra? El crimen a manos de sus padres, Rosario Porto y Alfonso Basterra

Un encapuchado entró en casa de Rosario y Asunta y quiso estrangular a la niña. Según Rosario da el alto a esta persona , que sale corriendo de la vivienda. Rosario no informa a la policía y no es hasta meses más tarde, cuando Asunta comenta lo ocurrido a la madre de una de sus amigas, cuando Rosario se ve obligada a acudir a comisaria. Sin embargo, para finalizar esta denuncia le piden un parte de lesiones, que nunca llegó a presentar. Este altercado fue sospechoso para los investigadores, pues las cerraduras no estaban forzadas y los perros de una de las vecinas, que siempre ladraban ante la presencia de desconocidos en el edificio, no lo hicieron esa noche.

Sobre Alfonso Basterra no podemos pasar por alto su ordenador y su móvil. Su ordenador no fue encontrado en un primer registro, y no es hasta días más tarde, cuando la defensa llama a los investigadores y les pregunta si no han visto el ordenador, cuando vuelven a la vivienda y lo localizan en el pasillo, donde antes no estaba.