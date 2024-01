Delitos de odio, de Felipe VI ahorcado a Rajoy guillotinado: "No hay responsabilidad penal", según los expertos

No es la primera vez que asistimos a un hecho similar como el vivido en Ferraz en los últimos meses. Acciones parecidas al apaleamiento a un muñeco de Pedro Sánchez las hemos visto también con la figura del Rey o con la de otros políticos. De la falta de respeto no hay duda pero, la pregunta es si el código penal los contempla o no como delito de incitación al odio.