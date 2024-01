El PSOE denunciará los actos que tuvieron lugar en Nochevieja en las inmediaciones de su sede

"No puede ser que siempre seamos los mismos los que demos ejemplo. Yo hoy le exijo a Ayuso y a Feijóo que, igual que hice yo en su momento con la señora Ayuso, que apoyen al presidente del gobierno y que exijan que cesen ya las palabras que incitan a la violencia, los gestos que incitan a la violencia, porque este camino es muy malo y desde luego no ayuda a que mejore nada la vida de la gente, al contrario", ha defendido.

"No me gustó, desde luego. Son imágenes que no deberían producirse en ningún caso", ha admitido Rueda, en una entrevista con RNE, recogida por Europa Press, en la que ha apelado a la "tranquilidad, a la moderación y a la no crispación". "Pero por todas partes", ha recalcado, crítico con "cuando se oye a Sánchez hablar de levantar muros entre españoles". "Eso", ha advertido, "es la equivalencia a la crispación, a la división y a todas esas cosas que no deberían pasar".