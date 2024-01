El torero Mario Alcalde en su primera entrevista tras declararse pansexual: "Es lo que soy. Lo importante es ser feliz"

“Estoy recibiendo mensajes de muchas personas LGTBI que quieren ir a los toros . Y eso es un paso importantísimo, porque a lo mejor no iban por los prejuicios que podía haber en las plazas. Pero se ve que no. Así que encantado de fundar una peña y todas las peñas que hagan falta”. Pero consciente de la presión añadida que va a tener. “Lo afronto de la manera más natural, porque es lo que soy. Y cada uno que se lo tome de la manera que quiera. Lo importante es ser feliz”. ¿Y más colorido en las plazas? “Total. Más banderas del orgullo”, responde con una amplia sonrisa.

Y como madrileño, seguir la estela de sus referentes. Luis Segura o Antoñete. “Me gustaría poder entrar a la Copa Chenel y poder demostrar ante las cámaras también cómo soy como torero. A mí, lo que más me gusta del toreo es al natural. Si por algo creo que se me va a reconocer será por eso”. Soñando con una puerta grande en Las Ventas, pero con los pies en el suelo. “Como dice un gran entrenador que todos conocemos, partido a partido”. Por eso, ya en enero, mes uno, entrenando. En la ganadería EL UNO, de José María López, que le ha abierto las puertas. “La tauromaquia me lo ha tomado de buena manera”. Que, de hecho, ha recibido la enhorabuena no sólo desde fuera del sector, sino del propio mundo del toro. El ‘uno’ para el primer torero que sale del armario. El ‘uno’ para el que aspira a lo más alto y que de momento ya ha conseguido un primer triunfo. “Parece que sólo hay un sector de la sociedad que va a los toros y eso no es así”. Rotundo. Y valiente. Mario Alcalde lo tiene todo para triunfar.