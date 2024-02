¿Por qué la defensa de Dani Alves quiere probar que iba borracho?

La estrategia de la defensa de Dani Alves va a tratar de probar que Dani Alves iba borracho en el momento de los hechos y que no era consciente de sus actos. Y es que el artículo 20 del Código Penal establece que se considerará atenuante un "estado de intoxicación plena por el consumo de bebidas alcohólicas, drogas tóxicas, estupefacientes, sustancias psicotrópicas u otras que produzcan efectos análogos, siempre que no haya sido buscado con el propósito de cometerla o no se hubiese previsto o debido prever su comisión, o se halle bajo la influencia de un síndrome de abstinencia, a causa de su dependencia de tales sustancias, que le impida comprender la ilicitud del hecho o actuar conforme a esa comprensión.