El mayor, de 15 años , se encuentra en manos de la Fiscalía de menores . Tiene un grado de culpabilidad, pero no es tan importante como si fuese mayor de edad.

El Ayuntamiento de la localidad cántabra aclaraba que no habían necesitado ayuda de los servicios sociales y que no era una familia conflictiva. No obstante, según fuentes de la investigación, en los últimos tiempos, el mayor estaba causando problemas.