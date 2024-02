Exclusiva | Buscan en Madrid a la norteamericana Ana Knezevich Henao: 12 días desaparecida, mensajes sospechosos y cámaras en negro

En este lapso de tiempo, ambas se pusieron en contacto con personas que tenían en común con la joven. Una de sus amigas que vive en Suecia les confirmó que ese mismo sábado, pasado el mediodía, le llegó un mensaje algo extraño. Estaba escrito en inglés. "I met someone wonderfull! He has a summer house about two hours from Madrid. We are going there now and I will spend a few days there. Signal is spotty. I'll call you when I get back", le decía.