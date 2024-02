Continúa la búsqueda de Vicente Sánchez Rivero, el extremeño de 79 años que ganó un millón de euros y lleva más de 20 días desaparecido

Continúa el misterio sobre la desaparición de Vicente Sánchez Rivero , más conocido como 'Tente', el hombre de 79 años que ganó un millón de euros en la lotería y cuyo rastro se perdió en la localidad de Hinojal, en Cáceres (Extremadura) , el pasado sábado 27 de enero. Esta semana se han realizado nuevas batidas de búsqueda por las inmediaciones del municipio, pero no han tenido éxito.

La Guardia Civil realizó el pasado jueves un despliegue de varios efectivos para continuar con las indagaciones, pero las labores no han dado resultados por ahora. La familia del hombre aseguró recientemente que sospecha que pudo ser secuestrado , especialmente después de haber conseguido el citado premio.

La desaparición de Vicente Sánchez Rivero tiene la particularidad de que ganó un millón de euros, un hecho del que tenían conocimiento la mayoría de sus vecinos y allegados, como la misma familia afirma. Al parecer, el hombre no mantuvo la noticia del premio con discreción. No obstante, los que le conocen aseguran que era algo desconfiado, hasta el punto de que no le comunicó a su hermana en un primer momento que había ganado el premio de la lotería.