Antonio M. Utrera, superviviente del 11M: "Pasados 20 años, no te voy a decir que duela menos. Es un dolor que te permite vivir"

En el hospital, su madre contaba: “Estaba en coma y yo me agarre a la película de Pedro Almodóvar la de ‘Hable con ella’ y me ponía a hablar con él y le decía que luchara por la vida y, bueno, me emociono porque me acuerdo”. “No puedes salir a la calle solo, no puedes quedar con tus amigos, que yo no voy a cumplir 20 años, voy a cumplir 80”, expresaba Antonio entonces. Y sus secuelas han sido permanentes.