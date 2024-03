Dani Alves sale de la cárcel en libertad provisional

Dani Alves ha quedado en libertad este lunes después de reunir la suma de dinero que le pidió la Audiencia de Barcelona, un millón de euros. El viernes, la Audiencia de Barcelona, cuya secretaría cierra normalmente a las 14:00, le dio una hora más para depositar la fianza a petición de su defensa, pero el pago no llegó. Así, el futbolista tuvo que pasar el fin de semana en la prisión de Brians.

El dinero ha sido depositado el lunes, pero a Alves le ha costado más de lo que esperaba. Aunque al principio, varias informaciones afirmaban que sería el padre de Neymar quien le prestaría el dinero, no ha sido así. Ya el jueves Neymar da Silva explicó que al existir una condena firme no le iba a ayudar. En otras ocasiones lo había hecho al no existir "ninguna vinculación a ningún proceso judicial", justificaba.