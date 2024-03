Dani Alves paga la fianza de un millón de euros para salir de prisión

El viernes, la Audiencia de Barcelona daba una hora más de margen, hasta las 15:00, para que el futbolista Dani Alves pudiera pagar la fianza de un millón de euros y no pasar en la cárcel el fin de semana, algo que no pudo ser entonces. El tribunal lo hacía a petición de la defensa del futbolista, informan fuentes judiciales. La secretaría del tribunal cierra habitualmente a las 14:00, que era la hora límite para poder depositar la fianza y tramitar la salida de prisión del futbolista. Al ser viernes la oficina no volvía a abrir hasta el lunes a las 9:00. Alves no lo logró y pasó el fin de semana entre rejas.