Así es el piso en el que se instalarán José Luis Martínez-Almeida y Teresa Urquijo: ella vivía con sus padres

Antes de celebrarse el que ya es uno de los enlaces del año, Almeida y Urquijo residían en viviendas diferentes. Ella, que en octubre cumplirá 28 años, todavía no se había emancipado de la casa familiar, un piso ubicado en la calle Zurbano, en el distrito de Chamberí, en el que creció junto a sus padres, los aristócratas Lucas Urquijo Fernández de Araoz y Beatriz Moreno y de Borbón. Según informa Look, ambos habrían optado por no dar el paso definitivo hasta después de la boda. Y su decisión final habría sido instalarse juntos en el domicilio del político.