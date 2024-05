Anabel Pantoja se enfada y acaba llorando en Hollywood: "Esto no está en mi contrato"

Hemos visto a Anabel Pantoja un poco enfadada, hablando a escondidas con su novio... pero nunca la habíamos visto tan agobiada. "No me pagan para esto, no puedo más", decía Anabel Pantoja durante la grabación de su sección en 'TardeAR'. Y es que parecía disgustada con lo que tenía que hacer, dejaba claro que no quiere ser "actriz" y se plantaba: "Que no, que no, esto no es vida, hasta aquí".