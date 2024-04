Miles de manifestantes piden la declaración de "emergencia nacional" contra la violencia machista en Australia

Entre los últimos crímenes se encuentra el de Molly Ticehurst, de 28 años, asesinada el pasado día 22 de abril. El principal sospechoso de su asesinato es un antiguo compañero sentimental, Daniel Billings, que fue puesto en libertad bajo fianza a pesar de haber sido acusado de violarla y acosarla, y de las peticiones de la Fiscalía para que no acabara en libertad dado el peligro que representaba para la joven.

Una de las organizadoras de la manifestación, la superviviente de violencia machista y fundadora de la organización What Were You Wearing (¿Qué llevabas puesto?), Sarah Williams, ha pedido al Gobierno que actúe inmediatamente. "Se lo estoy suplicando directamente. Espero que gracias a la gente se genere la presión suficiente para que hagan algo", ha declarado al 'Sydney Morning Herald'.