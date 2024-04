El homenaje a Sergio, el joven asesinado en una despedida de soltero en Burgos: su familia clama justicia y pide que no se siembre el odio

La familia de Sergio Delgado Franco , el joven vallisoletano asesinado en Burgos el pasado 24 de febrer o cuando celebraba una despedida de soltero en una zona de copas, ha pedido justicia y que no continúe en expansión, ni en España ni en Castilla y León, "el odio por origen o entre provincias".

"El mejor homenaje que podemos hacerle es reflexionar porque no puede ser que el odio por origen o entre provincias se expanda por este país y esta comunidad autónoma", ha explicado este domingo a los periodistas Ángel Tamayo, amigo de la víctima y portavoz de la familia durante la una concentración celebrada en Valladolid.

"No debemos dejar que el odio lo pague gente inocente. Somos personas, no podemos dejar que se vaya sembrando. No queremos que cosas así ocurran nunca más", ha apuntado antes de recordar en esta línea los cánticos "contra Pucela" y la quema de un castillo de cartón, el pasado 23 de abril en León, durante Día de la Comunidad.