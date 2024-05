Marta Campo, juez en dos años tras 27 matrículas de honor en la universidad: sus trucos para preparar exámenes

Hablamos de una joven que obtuvo 27 matrículas de honor en la universidad y el Premio extraordinario de fin de carrera del grado de Derecho . Se sacó la judicatura en algo más de dos años, cuando la media en España es superior a cinco. Su familia, además, no tiene ningún vínculo con el ámbito judicial. Fue pura vocación: " Mi padre era minero y mi madre empleada doméstica . No tengo ningún pasado en la familia, pero por la tele, de niña, veía a diario a la juez Alaya. Entonces ya tenía claro que quería ser juez", explica la juez Campo a Informativos Telecinco.

El destino quiso además que fuera titular de su primer juzgado también cerca de casa , donde sigue ejerciendo sus funciones; considera que es una suerte poder estar en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 1 de Medina del Campo. "Estoy muy contenta porque sigo cerca de mi familia y no tuve que mudarme ni alquilar una vivienda . Es un juzgado mixto y aprendo todos los días. Es lo que suele ser el primer destino, no sueles ir a la capital y que sea a un juzgado solo de instrucción. Son juzgados de batalla, tocas todos los palos", explica la juez.

La sustitución en Palencia hizo que llegara a Medina del Campo sin nervios: "Llegas más rodada, con un bagaje". Ahora se encarga de sucesos y delitos de todo tipo , incluidos los de violencia de género. Lo bueno es que, al ser la titular del juzgado, es su propia jefa. Se organiza las mañanas como quiere . Eso sí, ante casos de violencia machista urge la actividad. Por ello, si no puede terminar por la mañana, se encarga un compañero de guardia y continúa ella en la siguiente jornada: "Muchas víctimas solicitan orden de protección y la tienes que emitir, no puedes esperar".

La juez Campo tiene amor por su trabajo y quiere animar a aquellos jóvenes que sueñan con ser jueces . A aquellos que todavía no han comenzado la carrera o están inmersos en el grado, les envía un mensaje claro y optimista: "Merece muchísimo la pena. Si alguna vez tienen un momento de bajón o piensan en abandonar, que se visualicen con la toga y en su despacho, porque es mucho más bonito de lo que uno puede llegar a imaginar o soñar. Yo hace poco se lo dije a un compañero, que deseo que me suene cada mañana el despertador para resolver asuntos . Te motiva. Lo que más recomiendo es que, si están en la carrera y lo tienen claro, que vayan a ver juicios por su cuenta y estudien desde el minuto cero, antes de que te indiquen incluso los profesores".

Marta Campo se dejó la piel y ahora disfruta de lo que quería hacer. Incluso comparte su labor en redes sociales. En Instagram (@ladymarta97) cuenta con más de 12.000 seguidores. Quiere seguir dando pasos hasta poder soñar con otras metas mayores, pero no quiere "correr antes de andar": "Ahora solo me preocupa hacerlo bien en Medina y aprender. Pero, lógicamente, me gustaría jubilarme en un órgano colegiado". Por ahora no piensa en ser madre, pero conoce las ventajas y desventajas de su puesto en ese sentido. "He visto cómo han tenido que traer a los hijos los fines de semana. Y si quieres trabajar de 10 a 13 horas para llevar a los niños al colegio, puede que tengas que trabajar por la tarde o por la noche, pero puedes conciliar bien. Es una posibilidad que en otros trabajos no tienes". Palabras de toda una referencia de los juzgados.