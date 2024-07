Nietos de asesinados por ETA: "No puede haber generaciones enteras que no sepan qué es"

Su generación apenas habla ya de ETA. Casi la mitad de los jóvenes apenas conoce la historia de la banda terrorista . Ni siquiera del asesinato que conmovió a toda la sociedad española, el del concejal de Ermua Miguel Ángel Blanco. Pero ellos se criaron en familias devastadas por los crímenes de ETA, no les quedó más remedio que saber y ahora, muchos años después se han unido en una plataforma civil llamada Ego Non, que significa Yo no. Yo no olvido, yo no callo, yo no entierro la memoria. Cada uno tiene una historia que compartir con la sociedad. Y nos la cuentan con desgarro, con total sinceridad.

Todos han unido sus recuerdos y su intención de que la paz no borre la memoria. "Como ETA ha dejado de matar, ya está, vamos a meterlo todo debajo de una alfombra", se queja Paula. Todos sienten que las víctimas se han convertido en personajes molestos. "Ya bueno, sí. Matar está muy mal, pero. Si, pero... ¿Para qué vamos a hablar de algo incómodo cuando se vive tan bien en el País Vasco...?, ironiza Fernando Múgica mientras relata el tono que tanto hiere a las familias de las víctimas. Por todo esto se han unido a la plataforma cívica Ego Non, que significa "Yo no". Para luchar contra la indiferencia y el olvido. "No puede haber generaciones enteras que no sepan qué es ETA". "Creo que es responsabilidad de toda la sociedad española que lo ha vivido y que tiene recuerdo de ello, transmitírselo a sus hijos en sus casas", añade Claudia. Mientras, Bea se emociona. "Me niego a pensar que el sacrificio de mi abuelo y de mi tío fue completamente en vano. No puede ser, yo no me voy a callar. en mi nombre, seguro que no".