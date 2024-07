El Gobierno exige a la Iglesia que cuente con las víctimas en su plan de reparación y que no sea "un sistema unilateral"

En esa línea, el ministro ha transmitido que el Gobierno no aceptará un sistema "unilateral" como el propuesto por la CEE y "que no se ha transmitido en ningún momento al Ejecutivo".

"El plan de la Iglesia no cuenta con presencia de las víctimas, no es obligatorio para las diócesis y sus resoluciones no tienen carácter vinculante, por lo que no se garantiza en ningún momento la reparación", ha denunciado.