Alerta estafa: la Policía advierte sobre el timo de la multa no pagada de la DGT

La Policía ha advertido sobre el timo de una multa no pagada de la DGT, conocido como la 'estafa de los 19 euros' , con la que los estafadores engañan a muchos conductores haciéndoles creer que tienen una multa pendiente de pago que tienen que solventar de manera inmediata.

En el mensaje se lee lo siguiente: "Sede electrónica, tiene una multa impagada de 19 euros, que se incrementará en 24 horas si no recibimos el pago", junto con un enlace que lleva las letras d-g-t.

"Con este mensaje que supuestamente te envía la DGT, te informan de que tienes una multa pendiente de pago. No contentos con el susto, te dirán que la cuantía de la sanción se incrementará si no realizas el pago en 24 horas. Y, cómo no, te facilitarán un enlace para que puedas hacerlo de forma inmediata a través de él".