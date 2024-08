Los usuarios del turismo en caravana se enfrentan a un gran problema: no hay espacio para aparcar

El turismo en caravana es una actividad que cada vez va ganando más adeptos y así lo reflejan los datos; más de cinco millones de pernoctaciones registradas en los campings de España este pasado mes de junio. La popularidad que ha experimentado este tipo de vehículo ha ocasionado un gran problema entre los usuarios ya que no se puede satisfacer la demanda al no haber suficiente espacio para aparcarlas.

Una propietaria de una furgoneta camper cuenta que los vecinos, que viven a los lugares donde ella viaja, no deberían molestarse con los usuarios de las caravanas ya que "si no sacas un chiringuito y estás estacionado tienes el mismo derecho que un turismo". Esta opinión no la comparten los lugareños de los destinos turísticos ya que aseguran que el vehículo degrada el paisaje y que, incluso, "hay gente que intenta saltarse la zona de aparcamiento para estacionar lo más cerca que puede de la orilla del mar".