Las madres de las víctimas de la habitación del terror del centro de menores de Ateca: "El director quiso hacer caso omiso"

Unas palabras que a las dos madres denunciantes les parecen insuficientes . Un equipo de Telecinco ha pasado toda la mañana con ellas y han asegurado que sus hijos lo están pasando "realmente mal" , que "no consiguen olvidar lo ocurrido" y que "necesitan apoyo psicológico" para dejar atrás las vejaciones sufridas. Karelly y Marcela , las progenitoras, insisten en que hay más menores afectados y no descartan nuevas denuncias de otras familias.

"Quiso hacer caso omiso, decía que ahí no pasaba nada, que todo estaba en perfectas condiciones y que yo estaba exagerando", ha explicado a Telecinco Karelly, madre de de uno de los jóvenes. "Nunca nos quisieron creer ni tomar medidas", señala Marcela, muy afectada por lo ocurrido con su hija. No había pruebas porque las cámaras no registraron ninguna agresión, tan sólo la declaración de los menores internos: "Cuando yo me enfado con ella y consigo que haga una videollamada a mi hijo es cuando le noto el golpe en la cara", ha detallado Karelly sobre cómo tuvo conocimiento de los hechos.