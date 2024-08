Sin vacaciones en verano: una de cada tres familias con menores no puede permitirse una escapada

Son fechas de vacaciones , de viajes a la playa y de desconexión . Sin embargo, no todo el mundo puede permitirse salir de su rutina diaria y desconectar, a pesar de contar con los días libres para hacerlo. Y es que una de cada tres familias con menores a su cargo no pueden irse de vacacione s debido a su situación económica, tal y como informan en el vídeo Javier Villanueva y Antonio Laso.

Los números para hacer las maletas y escaparse no salen. Son muchas las familias que no pueden permitirse una escapada de un par de días a la playa. Los precios de los alojamientos y el simple viaje supone un lujo que no se pueden permitir.