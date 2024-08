David envió fotos íntimas y acabó siendo víctima de pornovenganza: "Me pedían más contenido y, al no ceder, me comenzaron a pedir el dinero"

No es fácil escuchar un testimonio como este. La víctima de una extorsión a cambio de contenido sexual : "Lo iba a mandar en mis redes sociales, lo iba a mandar a mis padres, a mi entorno... Y para que ellos no hicieran eso me pedían más contenido y, luego, al ver que yo no cedía, me comenzaron a pedir el dinero".

"Me agregó otra persona por skype y me dijo que si no le enviaba más contenido lo iba a subir a una página porno", cuenta David. Como no cedía, le amenazaron: "Yo estaba saliendo del armario en ese momento. Me decía 'imagínate que le envío un correo a tus padres'". El delincuente se preocupó de no dejar rastro: "Nunca quería poner la cámara, porque realmente no era él".