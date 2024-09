Chaimae El Grini , una migrante que se ha hecho viral en redes sociales al narrar su reciente llegada a nado a Ceuta , ha dicho que su intención "no es incitar a nadie" a que siga su ejemplo y ha subrayado que su objetivo es "buscar un futuro mejor ".

En una entrevista con EFE TV, la mujer ha explicado que está alojada en el CETI de la ciudad autónoma y que se siente muy "agradecida" por el trato porque no le falta de nada ya que "tiene ropa y está bien alimentada".

Chaimae ha narrado que estuvo "entrenando mucho" porque "la travesía era muy peligrosa" puesto que suponía estar 24 horas en el mar. "Lo he intentado y lo he conseguido", ha señalado, añadiendo que en Ceuta no tiene "ningún familiar".