Archivan la causa penal contra el conductor del autocar accidentado en Nochebuena de 2022

La jueza de instrucción decretó el pasado mes de junio el sobreseimiento de la causa contra el chófer, argumentando que no había indicios de la comisión de una imprudencia grave o menos grave.

Una vez se escuchó a los dos únicos supervivientes, el chófer y una pasajera y, habiendo analizado los informes, recordando que la Guardia Civil no pudo determinar la velocidad exacta a la que circulaba el vehículo en ese tramo, la jueza decidió archivar el caso.

"Si no se sabe a qué velocidad circulaba el conductor en el momento del siniestro, pero sí se sabe que la velocidad media durante el trayecto desde la última parada fue de 66 km/h, no se entiende por qué se afirma rotundamente que el conductor no había adecuado la velocidad de su vehículo cuando las condiciones meteorológicas eran muy adversas, cuando ya lo había hecho antes", argumentó la magistrada.