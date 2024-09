Emilia Lozano, la jubilada que movilizó a La Puebla de Almoradiel para acoger a jóvenes migrantes: "37 chicos han pasado por esta casa"

Babacar y Dialo, así como otros jóvenes, hacen una rutina de ejercicio en su nueva casa: "Emilia a mí me ha ayudado muchísimo", cuenta uno de ellos. "Cuando hemos venido al pueblo con Emilia, todo ha cambiado, todo", precisa otro. Todos ellos tienen algo en común; y es que conocieron a Emilia cuando estaban en el centro de menores de Hortaleza . Ella vivía enfrente y hablaba con ellos todos los días.

"Me escriben y me dicen 'Emilia, Mohamed esta noche duerme en la calle'. Yo no daba crédito", recuerda Emilia. Ahí comenzó todo: "Esa noche ya durmió en nuestra casa. Y ya. Así fue como empezó el primer acogimiento de los chicos".