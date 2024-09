El monitor de Villaescusa investigado por grabar a jóvenes en el vestuario, absuelto de uno de sus juicios sexuales

El recurso alega la persistencia en el testimonio de la menor; que no hay motivos para que ésta fabule; que verbalizó hasta en tres ocasiones lo mismo, de forma espontánea a sus padres, a su abuela materna y a los técnicos peritos; y el hecho de que la entrevista no se realizara en una cámara Gesell pudo influir en que se incrementaran sus sentimientos de miedo y vergüenza y que esto afectase a la calidad del relato, en el que, no obstante, la niña incorporó algún detalle de tipo inusual, confirmando los hechos denunciados.