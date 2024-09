La madre de una de las chicas que fueron violadas por la red de empresarios pederastas de Murcia: "Es una mafia, quiero justicia"

Para las familias y para las afectadas esta sentencia llega demasiado tarde y es injusta frente al daño moral y físico que sufrieron esas niñas hace una década y que van a arrastrar toda su vida. Así relata la madre de una de las víctimas la llamada con la que la policía le dio el aviso tras una de las violaciones: "Hemos rescatado a su hija, hemos rescatado a su hija. Puede venir a recogerla a comisaría". Su hija le dijo: "Mamá, mamá, no me preguntes, por favor".

La madre reconoce un hecho impactante entre lágrimas: "Con mi hija nunca he podido hablar de esto, porque se me venía abajo". No ha podido hablar con ella sobre lo que sucedió hace ya 10 años y tampoco contarle que sus agresores "no van a ingresar en prisión".