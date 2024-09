No será la primera ni la última de estas discusiones clásicas de la calle, sobre todo teniendo en cuenta que la cantidad de coches en España sigue subiendo y no así las plazas de aparcamiento . La escena debe sonarte: el conductor detecta una plaza libre pero ya la ha pasado, tiene que dar la vuelta entera para regresar y es entonces que alguno de sus acompañantes se baja a "guardar" esa plaza hasta que de la vuelta. Pero... ¿se puede reservar a pie un sitio?

La respuesta de la DGT es contundente y a estas alturas quizás te la imagines: no. Flora González te cuenta los motivos que fundamentan que no se pueda hacer, al menos no sin llevarte una buena multa. Pero sobre todo, la presentadora de 'Tiempo de Flora' nos trae alternativas sostenibles ordenadas por sus índices de emisiones de dióxido de carbono, para que elijas un transporte más sostenible y evites discusiones. Dale Play.