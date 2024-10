Letur, el municipio de Albacete más afectado por la DANA: continúan desaparecidas cinco personas

José Rocamora informa de que esperan una media de cuatro años para que todo vuelva a la normalidad después de estos episodios tan inusuales. Todos los esfuerzos están concentrados en encontrar a las cinco personas de las que todavía no se tiene noticia.

Las riadas no solo han dejado destrozos en las calles y casas de los vecinos de Letur, sino que también entre sus propios familiares. Es el caso de Miriam, la hermana de uno de los desaparecidos a quienes siguen buscando desesperadamente entre lamentos y consternación por todo lo que han vivido.

Aún queda mucho por recuperar. Las casas de muchos habitantes siguen destrozadas y completamente inundadas. Uno de ellos, Fernando, cuenta que su casa ha quedado cubierta al completo por el barro: “Lo que estáis viendo, está todo destrozado, no sé si los coches funcionan. Siento mucha impotencia. No se puede explicar. Dan ganas de llorar, incluso, he llorado ya”, cuenta.